Villaggio Unrra, imprecazioni e parolacce sui muri della villetta: "Va ripulita" VIDEO - Tempostretto

La villa è pulita ma molti genitori non portano i bambini a causa dell'opera dei vandali

MESSINA. Da qualche mese la villetta comunale del Villaggio Unrra, prima frequentata da famiglie e bambini, non viene più utilizzata. Uno spazio accogliente e pulito, preso di mira dai vandali che ne hanno deturpato i muri con disegni offensivi, parolacce e imprecazioni.

“Da tempo ne chiudo la pulitura” – spiega il presidente dell’associazione #isamupubbirazzu Alessandro Brigandì – “In un villaggio come questo, dove la necessità di avere spazi di condivisione è vitale, purtroppo i genitori sono costretti a non portare più i propri figli per la presenza di queste scritte. Un vero peccato, visto che la villa è tenuta sempre pulita da Messina Servizi. Basterebbe solamente cancellare le scritte e installare delle videocamere”