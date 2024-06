Vongole e barche a remi: come si racconta il lago di Ganzirri ai turisti stranieri VIDEO

Gli esperti del turismo scoprono il borgo marinaro e l'antico mestiere del cocciularo

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Come si coltivano e raccolgono le vongole autoctone. L’antico mestiere del cocciularo raccontato agli esperti del turismo internazionale. 22 buyers e tour operator provenienti da diverse parti del mondo hanno scoperto storie e tradizioni del lago grande di Ganzirri. Una visita guidata su barche a remi condotte dai soci della cooperativa “Lago grande”. Il presidente Salvatore Ruello e il “cocciularo” Lillo Mangraviti raccontano il lavoro che portano avanti da anni per tutelare e promuovere il lago.

Così gli esperti del turismo si sono innamorati dei laghi e dello Stretto

Nell’ambito dell’iniziativa “Meeting del turismo“, promossa dal Comune di Messina per la seconda volta, gli ospiti internazionali hanno potuto vivere un’esperienza sulle barche a remi tipiche del lago e poi quella in feluca nello Stretto. “La promozione tramite esperienza diretta vale molto più di mille brochure, fiere di settore o video esplicativi”, spiega l’assessore al Turismo Enzo Caruso. Ecco perché gli esperti del turismo mondiale sono stati invitati a Messina. L’obiettivo per l’Amministrazione era far conoscere il territorio e le bellezze vivendoli in prima persona, ma anche stringere legami con gli addetti ai lavori locali. Così i 22 buyers hanno conosciuto albergatori, guide turistiche, tour operator e cooperative che si occupano di pescaturismo, turismo sportivo ed esperienziale.

