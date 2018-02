Visite guidate al Museo per i ragazzi di Casa Ahmed

Visite guidate al MuMe, il Museo di Messina, per i ragazzi di Casa Ahmed. Sono minorenni, provenienti soprattutto dall'Africa Subsahariana, che, divisi in gruppi, hanno già iniziato ad ammirare le bellezze del Museo con traduzioni simultanee in inglese e francese, grazie alla collaborazione di educatrici e degli alunni della 4. C linguistico del liceo Bisazza, attualmente coinvolta nel progetto di alternanza scuola lavoro “Dentro l’Arte”.

L'obiettivo è quello di far conoscere la storia della città di Messina con particolare riferimento alla mediterraneità del suo patrimonio artistico, attraverso percorsi di integrazione sociale. Il 24 e il 31 gennaio le prime visite, mentre nelle prossime settimane l'esperienza verrà organizzata per tutti gli altri minori ospiti di Casa Ahmed.