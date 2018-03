Roccalumera. Lavori alla rete fognante, saranno liberati 100 metri di condotta

ROCCALUMERA. Continuano i lavori per la pulizia di circa 100 metri della condotta fognaria sul lungomare (all'altezza del Centro sociale), dopo che lo scorso 8 marzo è stato risolto il problema dell'ostruzione della stessa. "È bene sottolineare - spiega il sindaco, Gaetano Argiroffi - come questo tratto di rete non era mai stato pulito in quanto non si conosceva l'esistenza di un pozzetto d'accesso e tra l'altro, lo stesso, malgrado continue ispezioni non era mai stato individuato. Prova ne sia che l'Ufficio tecnico, diretto dall'architetto Giuseppe Della Scala - aggiunge il primo cittadino - aveva già progettato e predisposto gli atti amministrativi per procedere con la costruzione di una nuova condotta fognaria, in modo da risolvere in modo definitivo ulteriori ed eventuali sversamenti sull'arenile". I lavori in oggetto, iniziati il 6 marzo 2018 con un'ordinanza sindacale urgente ed indefferibile, dopo la risoluzione dell'ostruzione, non sono stati mai interrotti e non finiranno prima della pulizia totale del tratto dei 100 metri interessati, al fine da scongiurare in modo definitivo qualsiasi altro rischio di sversamento.