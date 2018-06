Presso la scuola "Athena" conclusi gli esami per il passaggio di grado

Ad una settimana dalla chiusura delle attività, la scuola di Krav Maga e MMA, Arashi System "Athena", ha organizzato e portato a termine con successo gli esami per il passaggio di grado della cintura che hanno visto coinvolti bambini e ragazzi di un'età compresa tra i cinque e i tredici anni. A questi è stato consegnato anche l'attestato di merito per il lavoro svolto durante tutto l'anno.

Gli esami, che si sono svolti in più fasi, hanno avuto lo scopo di mettere in risalto l’apprendimento di ognuno di loro, maturato nel corso dell’intero anno accademico, secondo livelli già prestabiliti e variabili da soggetto a soggetto. Infatti, le prove pratiche, studiate sulla scorta di criteri psicopedagogici (con l’apporto della maestra Consuelo Molonia, esperta nel settore), hanno previsto attività comprendenti esercizi di coordinazione motoria, vuoto, spostamenti, cadute, tecniche eseguite in coppia e in combattimento, tecniche di grappling e, per finire, sparring tra loro e il maestro e master federale Leo Brancati.

"L’esito di questi esami - afferma il maestro Brancati - mi fanno sentire molto contento e soddisfatto del lavoro svolto durante l’intero anno. Siamo una realtà e stiamo crescendo tanto e tutti questi ragazzini, a cui voglio tantissimo bene e che rispetto profondamente, sono l’esempio lampante. Su questa base, mi auguro immensamente che il prossimo anno possa essere ancora più soddisfacente e proficuo per tutti noi. Colgo l’occasione, per ringraziare tutti i genitori e i nonni sia per il sacrificio e la costanza nell’accompagnare i propri figli/nipoti in palestra e sia per l’affetto che quotidianamente mi dimostrano. Un ringraziamento particolare alla Maestra Consuelo Molonia per la fattiva e indispensabile collaborazione".

Da sottolienare che la scuola "Athena" nel corso di ques'anno, ha partecipato in vari circuiti, ottenendo ottime prestazioni in gare di Kick Boxing, MMA e Grappling. Inoltre, nel ramo self defense, col Krav Maga, ha partecipato a diverse dimostrazioni pratiche e organizzato seminari teorici e pratici che riguardavano aspetti legali e psicologici nella difesa personale e nella legittima difesa.