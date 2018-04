Barcellona, un successo la 1° "Giornata della prevenzione e del benessere"

Informazione. Questo il tema principale attorno al quale si è svolta la 1° "Giornata della prevenzione e del bennessere" di Barcellona Pozzo di Gotto. L'evento, organizzato e promosso dall'associazione "Le Ali di Trinacria", si è tenuto lo scorso 15 aprile presso il parco urbano “Maggiore G. La Rosa”.

Diversi i professionisti presenti, che hanno offerto consulenze e visite a titolo gratuito. Ai tanti cittadini presenti, inoltre, sono stati distribuiti vari omaggi e materiale informativo inerente l'alimentazione e i principali rischi legati alle malattie sessualmente trasmissibili. In particolare, tra gli altri omaggi, sono stati distribuiti oltre 150 sacchetti nutrizionali, più di 50 sacchetti di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, 40 pacchetti di analisi del sangue e 100 ingressi alla piscina comunale.

"Non posso che dirmi soddisfatto per il successo della giornata -ha dichiarato Pasquale Tramontana, presidente dell'associazione Le Ali di Trinacria- Abbiamo riscontrato una larga partecipazione e un grande interesse sui temi trattati, nonché ricevuto numerosi feedback, che utilizzeremo per ampliare e migliorare l’offerta delle prossime edizioni. Un ringraziamento particolare -ha concluso- va certamente a tutta l’organizzazione e, in particolar modo, ai professionisti che sono intervenuti".

Salvatore Di Trapani