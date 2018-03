Premio fotografico Michelangelo Vizzini, al via la IV edizione

Al via la quarta edizione del Premio in ricordo dello storico fotoreporter messinese Michelangelo Vizzini: quest'anno tema libero per il concorso che si rivolge sia ai professionisti della fotografia che a dilettanti e amanti dei social network. Nella sua carriera lunga oltre 70 anni e 150mila foto, Vizzini ha immortalato fatti e personaggi della nostra storia recente e prediletto lo stile reportage, difatti il taglio "giornalistico" sarà particolarmente attenzionato dalla commissione di esperti che valuterà le foto pervenute entro il 30 aprile al link www.vizzinifotoreporter.it/concorsofotografico (iscrizione gratuita; info Whatsapp al 366.5453605).

L'iniziativa è voluta dalla famiglia con il coordinamento del nipote di "Mimmo", Mirko Vizzini, e promossa in collaborazione con TempoStretto.it, partner ufficiale del concorso che pubblicherà sulla sua pagina Facebook le foto in gara, Europa Due Media & Congress, associazione culturale Bimaris, Commerciale Gicap Spa (Sidis 3.0, SidisOnline e QuiConviene.it), Albertour Viaggi e Turismo, Ottica Monte, Discover Messina Sicily ed Explorer Informatica.

Si potranno inviare due fotografie scattate negli ultimi due anni. I premi, che consistono in piccole statuette di resina realizzate dal maestro Antonello Arena, sono: al primo classificato buono acquisto di 300 € (spendibile da Expolorer Informatica); al secondo, buono acquisto da 200 €; al terzo, buono viaggio da 150 € offerto dell'agenzia Albertour Viaggi e Turismo; al quarto e quinto, due tour guidati offerti da Discover Messina Sicily e chiamati "Etna - Taormina" e "Sulle Orme del Padrino". Inoltre chi otterrà sulla pagina Facebook di Tempostretto.it più like alla foto pubblicata in gara vincerà il Premio Social che consiste in un buono dell'Ottica Monte. La premiazione si svolgerà con una cerimonia pubblica nel mese di maggio, presentata dal giornalista Massimiliano Cavaleri.

#concorsofotografico #concorsifotografici #vizzini #michelangelovizzini #foto #photo #fotografi #fotografia #photographer #concorsi #premi #scuola #scatti #instaphoto #europodue #gicap #premiovizzini #photographie #fotoreporter #instagram #instagrammer #instamood #albertour #premiofotografico #premifotografici #fotografo #premiovizzini2018

IL BANDO

1) ISCRIZIONE: Per partecipare è sufficiente compilare entro il 30 aprile 2018 il modulo presente su www.vizzinifotoreporter.it/concorsofotografico. È possibile inviare fino ad un massimo di 2 fotografie per partecipante, compilando il modulo per ogni fotografia che si intende inviare. Le immagini in formato digitale possono essere scattate ed inviate utilizzando sia smartphone e tablet, sia fotocamere digitali. Le fotografie in formato analogico dovranno essere acquisite tramite scanner e inviate in formato digitale. La dimensione delle immagini allegate al modulo di partecipazione non dovrà essere superiore a 9 Mb. Saranno considerate valide le fotografie inedite, scattate dal 1° gennaio 2016 in poi.

2) TEMA: Questa edizione del concorso fotografico ha tema libero, ed è rivolta a tutti gli appassionati di fotografia sia dilettanti che professionisti (età minima 14 anni). Saranno valutate con un punteggio maggiore le fotografie con taglio giornalistico (reportage, cronaca, eventi pubblici, manifestazioni cittadine, denuncia ecc...).

3) GIURIA: Le fotografie saranno valutate da una giuria, il cui giudizio sarà insindacabile, composta da fotografi, giornalisti, professionisti, partner del concorso ed esperti del settore nominati dagli organizzatori, che valuteranno la creatività e il contenuto delle immagini presentate.

4) PREMI: La giuria selezionerà 5 vincitori ai quali assegnerà i seguenti premi, che saranno consegnati in occasione della premiazione (data e luogo saranno comunicati successivamente a mezzo stampa): 1° Premio Vizzini – buono acquisto da 300€* 2° Premio Vizzini – buono acquisto da 200€*

3° Premio Vizzini – buono viaggio offerto dall’agenzia Albertour dal valore di 150€ 4° Premio – Tour Guidato offerto da Discover Messina Sicily – “Sulle Orme del Padrino” 5° Premio – Tour Guidato offerto da Discover Messina Sicily - “Etna-Taormina” *i buoni sono spendibili presso tutti i punti vendita Explorer Informatica S.r.l.

5) PREMIO SOCIAL – Un riconoscimento speciale sarà assegnato alla fotografia che riceverà un maggior numero di Like sulla pagina Facebook @tempostretto.it nell’album dedicato al concorso. Le fotografie verranno pubblicate in ordine di arrivo e con cadenza settimanale, sarà possibile votare fino alle ore 23:59 del giorno conclusivo del concorso.

Premio Social – Buono Acquisto spendibile presso Ottica Monte - Messina

Non sono ammessi a partecipare al concorso i membri delle Associazioni organizzatrici e i componenti della Giuria. Per maggiori informazioni sui premi e le modalità di partecipazione: concorsovizzini@gmail.com oppure utilizzando il sistema di messaggistica Whats App al numero 366.5453605