Ancora problemi di palazzetto e autorizzazioni per la Costa d'Orlando

Anno nuovo problemi vecchi per la società cestistica della Costa d’Orlando che, ancora una volta, non riesce a trovare una sistemazione fissa all’interno di un palazzetto sportivo ubicato all’interno del comprensorio tirrenico peloritano.

La società cestistica biancorossa, mediante un comunicato stampa, ha reso nota la notizia che la gara interna prevista domenica contro la Virtus Valmontone avrà luogo alle ore 18.00 presso il “Palasport Mangano” di Sant’Agata di Militello.

Il club paladino, attraverso i massimi vertici societari, avvisa di non ha ricevuto l’autorizzazione a poter disputare la gara contro i laziali davanti al proprio pubblico su territorio orlandino. Il “PalaValenti” non è infatti ancora pronto mentre il “PalaFantozzi” non è disponibile ad ospitare la squadra biancorossa, ancora una volta in questa stagione costretta ad emigrare nel comune santagatese.