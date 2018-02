La Costa d'Orlando vola a Roma. Di fronte la Palestrina

Dopo la vittoria interna contro Cagliari la Costa d'Orlando è chiamata a disputare un nuovo impegno di campionato. Per i biancorossi tirrenici è arrivata l'ora del turno infrasettimanale e di fronte, domani sera, presso il "Palaaia" di Roma, si troveranno la Palestrina.

Match sulla carta non facile visto che la Palestrina ( terza forza del campionato), proviene da due KO consecutivi. Anche il pubblico romano promette spettacolo dopo che i cancelli del "Palaaia" riaprono visto che prima della prima giornata di ritorno sono stati chiusi a causa di rinvii e trasferte concomitanti.

La gara dei tirrenici viene presentata dal play/guardia Kevin Fort, classe '99 il quale afferma: "Sono felice per la fiducia che il coach mi ha concesso contro Cagliari. Personalmente ho fatto un po’ fatica dal punto di vista fisico, loro erano veramente grossi, ma ho cercato di aiutare la squadra. Sono molto contento del mio percorso. Qui mi trovo bene. La città è fantastica e coach Condello è molto preparato. Sto lavorando tanto per continuare a crescere il più possibile".

Contro Palestrina sarà dura e il play/guardia spera di avere minuti anche se gli dispiace molto per l’infortunio di Salvatore Forte. In casa Costa si attendono ancora l’esito degli esami ma già da adesso si spera che si tratti di un infortunio non troppo grave.