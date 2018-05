Arsenale di armi e droga. Arrestato un 54enne pregiudicato messinese

Una pistola mitragliatrice a funzionamento semiautomatico, micidiale per l’elevata capacità offensiva; due fucili, provento di furto, con canne mozzate per aumentarne la capacità offensiva; un revolver calibro 357 magnum, anche questo provento di furto; 125 proiettili calibro 9X19; 60 cartucce per fucile; quasi un chilo di marijuana; 2 chili e mezzo di hashish; la somma di 10mila euro in contanti verosimilmente provento dell’attività di spaccio. E' l'arsenale trovato dai carabinieri della Compagnia di Messina Sud in un casale di Santa Lucia sopra Contesse, dove avevano notato movimenti sospetti. Armi e droga erano sotterrati a circa mezzo metro dalla superficie.

Lunghi appostamenti, anche notturni, hanno preceduto l’irruzione nel podere nella disponibilità di Vincenzo Costantino, pregiudicato messinese 54enne, tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione illecita di armi, munizioni e sostanze stupefacenti per il quale, dopo le formalità di rito, si sono spalancate le porte del carcere di Gazzi. Le armi in sequestro saranno sottoposte ad accertamenti balistici, presso il Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Messina al fine di verificare se siano state impiegate in precedenti attività delinquenziali.