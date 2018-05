Carabellò: "Danni allo stadio per 200mila euro. Chi paga?"

Quattro giorni fa il Comune ha ripreso in carico lo stadio Franco Scoglio, al termine della stagione calcistica. "Ma non è stata fatta una verifica preliminare sullo stato dei luoghi e il delegato ai campi sportivi della Lega Nazionale Dilettanti, inviato da Roma per la prevista visita all'impianto di gioco, è stato praticamente abbandonato al suo destino senza poter svolgere l'attività prevista - dice l'ex direttore generale del Messina, Giovanni Carabellò, che ha scritto al segretario generale del Comune, Antonio Le Donne -. Lo stadio è stato infatti ulteriormente vandalizzato con danni che possono essere quantificati in un paio di centinaia di migliaia di euro. Danni che certo non possono essere posti a carico della collettività e che, al pari delle somme portate dal "tariffario impianti sportivi", dovranno essere corrisposte da chi ne ha fatto uso continuativo senza logiche gestionali e senza versare alla municipalità le necessarie garanzie fidejussorie. Né si può pensare che sia il prossimo organizzatore dei concerti a porre riparo a tale scempio con opere eseguite in compensazione sulle somme contrattualmente dovute all'Amministrazione. Tali somme, infatti, ben potrebbero essere utilizzate per altri interventi di somma urgenza in scuole o altri impianti sportivi. Leggi e regolamenti prevedono che i danni siano sempre a carico di chi conduce o gestisce gli stadi".