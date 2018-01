Il Messina "strapazza" la Cittanovese. Doppio Yeboah e Ragosta firmano il 3-0

Partita mai in discussione. Il Messina crea diverse occasioni nella prima mezz'ora, poi passa: è il solito Rosafio a farsi largo sulla destra e a porre in mezzo un assist perfetto per Yeboah. Ancora Messina nella parte restante della frazione, gli ospiti non si vedono mai. Nei primi 45 minuti l'unico rammarico è quello di non aver chiuso con un vantaggio maggiore.

La gara si chiude in avvio di ripresa. Yeboah sigla la sua doppietta personale, stavolta su assist di Ragosta, che cinque minuti dopo realizza la rete del definitivo 3-0. Finisce praticamente qui, senza più grosse occasioni. Il Messina aggancia in classifica proprio la Cittanovese e si avvicina alla parte medio alta della classifica. Domenica prossima un altro scontro diretto, a Gela, contro una squadra che sopravanza i giallorossi di un punto.

MESSINA – CITTANOVESE 3-0

MESSINA: Meo, Lia, Inzoudine, Bossa, Manetta, Bruno, Rosafio (80’ Stranges), Cozzolino, Yeboah (86’ Granado), Lavrendi (86’ Cassaro), Ragosta (80’ Cocuzza).

CITTANOVESE: Foti, Taverniti, Condomitti, Cianci, Alfano, Gioia (55’ Scopelliti), De Marco (46’ Sapone), Colica (65’ Isabella), Ortolini, Gonzales (46’ Barilaro), Posto Rino (71’ Bonadio).

RETI: 30’ e 52’ Yeboah, 57’ Ragosta

ARBITRO: Luca Zucchetti di Foligno. ASSISTENTI: Paolo Calzoni di Brescia e Andrea Gatti di Gallarate.

AMMONITI: Ortolini, Condomitti, Isabella e Bossa