Lauretana e Aga Messina vincono il 2° Memorial "Licordari"

E’ giunta a conclusione la seconda edizione del Memorial “Licordari”. Numerosa la partecipazione dei ragazzi che per un mese si son dati battaglia presso la palestra di Montepiselli. Lauretana e Aga Messina le vincitrici della kermesse calcistica a firma del Comitato provinciale AICS.

Per la cronaca, gli Esordienti della Lauretana hanno piegato per 2-1 la tenace resistenza opposta dai coetanei del Camarello, al termine di una sfida combattuta ed equilibrata, decisa dai gol di Samuele Romeo e Giuseppe Ubertalli. Nella categoria Pulcini, l’Aga Messina si è imposta, invece, per 3-0 sul Messina Soccer School; a segno Gabriele Morabito, autore di una spettacolare doppietta, ed Alessio Randisi.



La prima edizione del Trofeo “Festa Insieme”, riservato alle formazioni che non avevano superato il turno nei gironi del “Licordari”, si è chiuso, invece, con le affermazioni di Messina Soccer School (Esordienti) e Lauretana (Pulcini), classificatesi, così, davanti nella graduatoria generale rispettivamente a Messina Boys e Siac.



Il sipario sulla kermesse sportiva cittadina ha avuto per entusiasti protagonisti circa 200 ragazzi di età compresa tra i 9 ed i 12 anni ed è calato con la tradizionale cerimonia di premiazione. A fare gli onori di casa il presidente del Comitato provinciale dell’AICS Lillo Margareci, che ha ringraziato tutte le squadre partecipanti e si è complimentato, in modo particolare, con quelle che rappresenteranno Messina in ambito regionale. Coppe e targhe sono state consegnate, infine, da Manuela Licordari, figlia dell’indimenticato avvocato e giornalista messinese.