S. Teresa. Incendio in un’abitazione di via Savoca, intervengono carabinieri e vigili del fuoco

Momenti concitati questo pomeriggio nella cittadina jonica

S. TERESA – L’intervento di alcuni residenti e di una squadra dei Vigili del fuoco, proveniente dal distaccamento di Letojanni, ha evitato che le fiamme divampate questo pomeriggio in un’abitazione di via Savoca si propagassero ulteriormente, con danni e rischi ben maggiori rispetto a quanto accaduto. L’allarme è scattato qintorno alle 15, quando alcune persone si sono accorte che da un’abitazione di via Savoca, nel quartiere Cantidati, proveniva del fumo.

Sul posto sono giunti i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Taormina e un’ambulanza del 118. ll timore era che all’interno della casa fossero presenti delle persone. Per questo motivo, i militari dell’Arma si sono introdotti al piano terra, perlustrando le varie stanze e accertandosi che fossero vuote. Nel frattempo sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco di Letojanni che si sono adoperati per spegnere le fiamme.