La 18esima edizione del "Memorial Gulisano" entra nel vivo

Si è conclusa la prima settimana della 18esima edizione del “Memorial Gulisano", kermesse calcistica organizzata dall'AICS Messina del presidente Lillo Margareci e che vede la prtecipazione di 26 formazioni divise tra le categorie "Piccoli Amici", "Primi Calci", "Pulcini" ed "Esordienti". I match, andati di scena presso il “Punto Verde” di Camaro Superiore, si sono svolte nel segno del divertimento e del sano agonismo.



Varie le gare dall’esito incerto come quella vinta di misura (4-3) dai Piccoli Amici del Camaro sui coetanei della Pgs Luce. Tra i Pulcini, è terminato in parità (2-2) il match Pgs Luce-Messina Sud, così come un punto a testa è andato alle formazioni Esordienti di Camaro Verde e Messina Sud. Affermazioni perentorie dei “Primi Calci” di Camaro, Barcelona A e Barcelona B.



Di seguito i risultati delle gare svolte fino a questo momento divisi per categorie:



Piccoli Amici: Camaro-Pgs Luce 4-3; Piccoli Amici: Camaro-Pgs Luce 4-3;



Primi Calci: Camaro-Messina Sud 9-2; Barcelona A-Camarello 5-1; Barcelona B-Messina Boys 4-2; Camaro Bianco-Barcelona B 3-2; Messina Sud-Messina Boys 0-5; Barcelona B-Camarello 3-0; Barcelona A-Camaro 4-2.



Pulcini: Pgs Luce-Messina Sud 2-2; Messina Boys-Barcelona B 1-0; Camaro Verde-Barcelona A 3-1; Camaro Bianco-Lauretana 3-4; Camaro Bianco-Lauretana 3-4;



Esordienti: Camaro Verde-Messina Sud 1-1; Camarello-Camaro Rosso 1-0; Lauretana-Messina Boys 3-1; Real Geraci-Camaro Bianco 0-2; Camaro Verde-Messina Sud 1-1; Camarello-Camaro Rosso 1-0; Lauretana-Messina Boys 3-1; Real Geraci-Camaro 0-2.