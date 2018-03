Deve scontare 4 mesi per furto aggravato. Arrestato 32enne marocchino

I Carabinieri della Stazione di Terme Vigliatore hanno rintracciato e catturato un 32enne marocchino gravato di ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Lucca.

Deve scontare la pena residua di quattro mesi di reclusione per il reato di furto aggravato. I fatti per cui l’uomo è stato condannato risalgono al mese di giugno del 2012. L’arrestato è stato trasferito presso il carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, come disposto dalla competente Autorità Giudiziaria.