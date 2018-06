Massaggi in spiaggia a Taormina. Multate estetiste cinesi

I carabinieri hanno multato numerose donne cinesi che offrono massaggi ai bagnanti sulle spiagge di Taormina. Sanzioni anche per imbarcazioni che propongono escursioni in aree non consentite, trasportando peraltro un numero di persone superiore rispetto a quello consentito. Altre multe per aver ormeggiato barche e aver navigato a motore acceso nella zona A della Riserva di Isola Bella.