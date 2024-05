Capitano Ultimo a Messina: “De Luca sindaco antimafia” VIDEO

Il popolare ex generale dei carabinieri, ora nella lista Libertà, ha visitato Fondo Fucile e Rione Taormina. Con lui Basile e La Vardera

MESSINA – Sergio De Caprio, conosciuto come Capitano Ultimo, arriva a Messina e spiega perché si candida per la lista “Libertà” alle Europee 2024. Senza più la copertura al viso, con capelli da “indiano” e piuma, il generale famoso per l’arresto di Riina e le operazioni segrete dei carabinieri è affiancato da Ismaele La Vardera, candidato nella circoscrizione Isole e vicepresidente della Commissione regionale antimafia, e dal sindaco Federico Basile a Palazzo Zanca. Il grande assente è il leader Cateno De Luca, in ospedale al Policlinico, ma a evocarlo è lo stesso Capitano Ultimo: “Lui è un sindaco simbolo di chi non abbassa la testa di fronte alla mafia e alle lobby di sempre. Se eletto alle Europee, metterò al centro l’Europa dei Comuni e del legame del territorio. E aiuteremo De Luca a diventare presidente dei siciliani”.

Nel frattempo, De Caprio, interpretato da Raoul Bova nelle popolari serie tv, dopo il passaggio al Comune, visita Rione Taormina e Fondo Fucile, nei luoghi del risanamento. “Lì dove si sta realizzando quello che dovrebbe essere normale per un amministratore: agire per risanare e per la collettività. Non dovete ringraziare De Luca o Basile: è il loro dovere amministrare così. Altri non lo facevano”, ha sottolineato La Vardera, che ha aggiunto: “Ho detto no alla mafia, da candidato regionale, e continueremo a dirlo ora e sempre, come Sud chiama Nord. De Luca è un leone e si riprenderà in dieci giorni”.

“Libertà sinonimo di legalità. La presenza di capitano Ultimo è un grande segnale oggi a Messina”, ha messo in rilievo il sindaco. E De Caprio ha ribadito: “Isoliamo i mafiosi e imponiamo che anche i loro parenti siano costretti a rinnegarli. Solo togliendo diritti politici a chi sta con le mafie, potremo vincere questa battaglia”.

Spiega così la sua idea: “Si tratta di escludere i mafiosi condannati in via definitiva dalla vita politica, dal

mondo del lavoro, privandoli della possibilità di aprire o gestire aziende. Dovrebbero svolgere solo attività socialmente utili al servizio dei sindaci e della comunità che rappresentano. Scacciamo questi parassiti che ci hanno tolto il sangue, non siate timidi nella lotta all’eliminazione delle mafie dalle nostre comunità: è questo l’invito che rivolgo a ciascuno di voi”, ha insisito De Caprio, ricordando l’anniversario dell’uccisione mafiosa del capitano dei carabinieri Emanuele Basile.

