Villaggio Aldisio, ladri di motorini arrestati pochi minuti dopo il furto

Avevano la fedina penale immacolata i due giovani arrestati per il furto di un ciclomotore avvenuto nella notte del week end a Minissale.

Cristian Danilo Passari, 27 anni, ed il 24enne Giovanni Paratore, stavano armeggiando su una Yamaha R6, in una via senza uscita del Villaggio Aldisio, quando si sono visti sbucare dal nulla quattro Gazzelle dei Carabinieri che li hanno arrestati.

Il motociclo che stavano smontando era stato infatti rubato in Via Sforza soltanto pochi minuti prima.

A dare l'allarme è stato il proprietario: l'uomo era rientrato a casa e non aveva più trovato il due ruote, lasciato regolarmente parcheggiato col bloccasterzo soltanto pochi minuti prima. Particolare che ha fatto capire ai militari che i ladri non potevano essere lontani.

Le pattuglie del Radiomobile, ai comandi del Maggiore Giuseppe D'Aveni, hanno quindi passato al setaccio minuziosamente tutta l'area intorno, angolo per angolo in ogni rione a ridosso di Minissale, imbattendosi in poco tempo nei due ladri di motorini.

Comparsi davanti al giudice per il processo per direttissima, sono stati condannati rispettivamente ad un anno (Passari) ed 8 mesi (Paratore).