Nizza. La minoranza: "Ex Rotonda in condizione di degrado e pericolo"

NIZZA. Il gruppo consiliare Rinnoviamo Nizza richiama con urgenza l’attenzione sullo stato in cui versa l’area demaniale dell’ex "Rotonda". Il gruppo di minoranza denuncia la precedente amministrazione comunale per essersi disinteressa delle condizioni igienico-sanitarie del sito. Nella mozione si legge che “l’area, da parecchi anni, non viene più utilizzata allo scopo per cui era stata creata e concessa, essendo in completo stato di abbandono ed essendo fonte di non pochi disagi ai cittadini”. La mozione ha carattere di urgenza vista anche l’imminente arrivo della stagione estiva. I consiglieri comunali Giovanni Vega, Carlo Gregorio e Nella Foscolo chiedono pertanto che la questione sia presa in considerazione nel prossimo Consiglio comunale da fissarsi nel più breve tempo possibile. L’area presenterebbe dei danni irreparabili, non solo per l’ ambiente, ma anche per lo stato di salute dei numerosi passanti tra cui anche molti bambini che spesso giocano nei paraggi anche e soprattutto per la “presunta esistenza, da comprovarsi - scrivono i consiglieri di minoranza - di manufatti in amianto (come si evincerebbe da allegata documentazione fotografica)”. L’ area non risulta neanche recintata in toto. Il gruppo consiliare preso atto "della gravità e dei pericoli per la cittadinanza" chiede una bonifica dell’ area e che “l’amministrazione comunale provveda alla verifica "della esistenza agli atti e della eventuale regolarità, quanto ad ogni profilo di legge, delle autorizzazioni demaniali e di ogni altra che sia necessaria”.