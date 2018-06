Taormina, puntellato lo storico Arco dei Cappuccini investito da una betoniera

TAORMINA. L’antico arco dei Cappuccini è stato puntellato e messo in sicurezza in seguito ad un “incidente” verificatosi venerdì mattina intorno alle 8,45. Sarebbe stato “investito” da una betoniera in transito. Siamo a poche decine di metri da Porta Messina, l’ingresso lato sud al centro storico di Taormina. Si è temuto per la sicurezza dei passanti a causa di alcune storiche pietre non più perfettamente stabili a causa dell’urto. Si stanno cercando riscontri con le telecamere della zona per comprendere cosa sia realmente accaduto. L’unica certezza è rappresentata dai disagi che hanno attanagliato per un paio d’ore quanti risiedono nella popolosa contrada Zappulla, che conta più di 1500 abitanti. L’importante arteria è rimasta chiusa al transito sino agli accertamenti dei Vigili del fuoco, giunti dal distaccamento di Letojanni, e della Soprintendenza. L’accaduto ha fatto riemergere l’importanza di una via di fuga, di cui ne è priva, contrada Zappulla. In caso di chiusura forzata della strada il quartiere rimarrebbe parzialmente isolato e sotto il profilo viario sarebbe il caos, come si è avuto modo di constatare in questa o in altre circostanze. Non è infatti questo il primo incidente che riguarda l’Arco dei Cappuccini. Negli anni, in più circostanze, si è parlato della necessità di realizzare una via alternativa, di una doppia rampa da collegare alla via Mario e Nicolò Garipoli. Ma non se ne fece nulla e quel progetto non è più fattibile. In attesa di interventi definitivi che dovranno essere vagliati dalla Soprintendenza, l’Arco è stato intanto puntellato grazie all’intervento di una ditta specializzata.