Taormina. Raneri: "Trasferimento elementari dalle suore, pretendo chiarezza"

TAORMINA. Il vicesindaco Andrea Raneri vorrebbe chiudere, e al più presto, la questione relativa al trasferimento delle elementari nel plesso delle suore. “Ho intenzione di informare i cittadini – sbotta – in merito all’iter legato a questo spostamento. I taorminesi devono sapere che secondo me ci potrebbero essere delle possibili resistenze perché si possa firmare il contratto”. Raneri fa notare che “il trasferimento delle classi consentirebbe di liberare in parte la scuola Ugo Foscolo e darebbe agli alunni una maggiore dignità e qualità nell’attività scolastica. Lunedì ho predisposto l'ennesima modifica della delibera che non prevede più l'affitto dell'immobile ma l'usufrutto dello stesso con possibilità di acquisto, così come previsto dalla legge in materia. Sono certo che il responsabile dell’ufficio avrà finalmente tutti gli elementi che gli consentiranno di esprimere parere favorevole”. Il vicesindaco ha aggiunto che è intenzionato “ad andare fino in fondo” ed eventualmente è pronto a chiedere “una consulenza ad un professionista esterno per avere contezza sull’operato dell’ufficio tecnico”.