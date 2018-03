E' morto padre Gigante, è stato parroco di Nizza di Sicilia dal 1987 al 2010

NIZZA DI SICILIA. E’ morto don Santi Gigante. L’anziano sacerdote è stato parroco di Nizza di Sicilia dal 1987 al 2010. Era giunto quale aiuto del compianto padre Carmelo Calabrò. Ha svolto la sua missione pastorale con zelo e impegno. E’ stato un punto di riferimento concreto dei fedeli nizzardi. Padre Gigante ha portato avanti parecchie iniziative ma si è impegnato in particolare per coinvolgere i giovani nelle attività parrocchiali. Quando la malattia gli ha impedito di proseguire l’attività pastorale, si è ritirato nella casa di riposo “Collereale” di Messina. Da lì, con discrezione e grande affetto, ha continuato a tenere il contatto con i suoi ex parrocchiani attraverso i social. Per tutti un augurio ed una parola di conforto. Nelle bacheche social delle chiese di Nizza (di S. Giuseppe e dell’Assunta) è stato scritto un messaggio: “Don Santi lascia un profondo e affettuoso ricordo nella comunità di Nizza di Sicilia, che lo affida alla perpetua intercessione della Beata Vergine Maria Immacolata e Assunta e a San Giuseppe, nostri celesti patroni affinché lo conducano nel suo cammino ultraterreno fino al totale godimento della visione di Cristo Gesù!”.