Vuelta San Juan. Nibali pronto a scaldare i motori in vista della prima tappa

Scatterà oggi la Vuelta San Juan, appuntamento classico di inizio stagione ciclistica. La kermesse a tappe, che ha luogo in Argentina, giunge quest’anno alla sua 36ma edizione e in programma vi sono ben sette tappe.

Tra i grandi corridori che vi prendono parte c'è anche lo "squalo dello Stretto" Vincenzo Nibali. Il messinese della Bahrain Marida farà il proprio debutto incominciando da qui la sua lunga preparazione atletica in vista dei suoi due obiettivi stagionali: il Tour de France che prenderà il via il 7 luglio da Noirmoutier en l'Ile, nella Vandea e il mondiale di di Innsbruck che, invece, si terrà dal 23 al 30 settembre proprio nella località austriaca.

Tra in grandi favoriti in Argentina non c'è solo Nibali. Il siciliano infatti, dovrà fre i conti con rivali del calibro di i, Fernando Gaviria, Giacomo Nizzolo e Rafał Majka. La prima frazione, che porterà i ciclisti da San Juan a Pocito e lunga 148 km, è adatta ai velocisti poichè non presenta, a livello di altimetria, nessuna difficoltà.

Ad affiancare Nibali in questa avventura, in programma da oggi fino al 28 gennaio, saranno Niccolò Bonifazio, Ivan José Garcia Cortina, il fratello Antonio, Mark Padun e Kanstantin Siutsou.