Messina. Collisione tram al capolinea Bonino, servizio riprende gradualmente

Disagi sulla linea tranviaria, attivo il servizio di bus sostitutivi

MESSINA – A seguito dell’ incidente che ha coinvolto due vetture tramviarie questa mattina al capolinea Bonino, il servizio tramviario è attualmente attivo solo sulla tratta Villa Dante – Museo. Tuttavia, è previsto il ripristino completo del servizio nel corso del pomeriggio, una volta completate le operazioni di rimozione delle vetture incidentate.

Il servizio riprenderà sull’intera linea con una frequenza ridotta per consentire un graduale ritorno alla normalità. Per garantire la continuità del trasporto pubblico, è già attivo il supporto della linea bus 28 Velocittà, che collega i due capolinea attraverso un percorso dedicato.

Al momento dell’incidente non risultano passeggeri coinvolti, ma l’azienda ha avviato una procedura di accertamento per comprendere le cause dell’evento e valutare l’entità dei danni alle vetture, nonché eventuali responsabilità. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti attraverso il sito web di ATM e sui canali Telegram e WhatsApp dell’azienda.