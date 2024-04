Scontro tra due tram al capolinea di Gazzi: conducente in ospedale, servizio in tilt

A seguito dell'incidente, il servizio tranviario è stato parzialmente interrotto, per consentire l'intervento delle squadre tecniche che si stanno adoperando per rimettere in sesto i mezzi e ripristinare la normale circolazione

MESSINA – Un incidente si è verificato questa mattina al capolinea di Gazzi, dove due tram si sono scontrati. L’impatto è avvenuto poco prima delle 11, causando il ferimento del conducente di uno dei mezzi e la sospensione del servizio tranviario in entrambe le direzioni da Villa Dante a Gazzi.

Secondo le prime informazioni, un tram, appena entrato in servizio, ha improvvisamente perso il controllo e ha deviato dai binari, andando a impattare violentemente contro un altro veicolo fermo. Fortunatamente, entrambi i mezzi erano privi di passeggeri al momento dell’incidente, evitando così feriti tra i viaggiatori.

Il conducente del tram impattante è stato trasportato d’urgenza al Policlinico per ricevere le cure necessarie. A seguito dell’incidente, il servizio tranviario è stato interrotto (tra Gazzi e Villa Dante in antrambe le direzioni), per consentire l’intervento delle squadre tecniche che si stanno adoperando per rimettere in sesto i mezzi e ripristinare la normale circolazione. L’Atm, in una nota, ha “informato i passeggeri degli inconvenienti”, scusandosi “per il disagio causato e invitando alla comprensione mentre vengono effettuati i lavori di riparazione”.