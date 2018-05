Rometta, ufficializzate dimissioni di Messina e La Face. Cambiamenti in giunta

Cambiamenti in vista, nel romettese. Ieri, nel corso dell'ultimo consiglio comunale, sono state formalmente ufficializzate le dimissioni dell'assessore Melania Messina e del vice sindaco Giuseppe Laface.

L'assessore Messina aveva rimandato al primo cittadino la decisione di formalizzare le proprie dimissioni, dovute all'impossibilità di operare costantemente sul territorio, richiedendo tuttavia la rinuncia a qualsiasi compenso di carica sin dallo scorso aprile. Messina risulta al momento impegnata nell'ambito di un concorso per il ruolo di cancelliere.

"Non essendo presente sul territorio -scrive l'assessore Messina- non mi sentirei in pace con me stessa a conservare una carica che, invece, richiede dedizione e impegno quotidiani. Due cose che al momento non posso garantire. Seppur con un velo di tristezza -si legge ancora nella lettera inviata al sindaco- rinuncio alla mia carica istituzionale".

Le dimissioni dell'ormai ex vice sindaco Laface, invece, erano giunte in concomitanza con l'avvio della campagna elettorale di Messina. L'ex membro della squadra Merlino, infatti, concorrerà per il ruolo di consigliere comunale nella lista "Diventerà Bellissima" a sostegno di Dino Bramanti.

"Comunico al consiglio comunale -ha dichiarato Merlino nel corso della seduta- che nei prossimi giorni prenderò una decisione che permetta di ricostituire la giunta. Ci sono ancora tanti impegni da portare avanti, il nostro lavoro non è finito".

Un cambiamento in vista, dunque, che permetterà alla giunta di tornare pienamente operativa così da portare avanti il mandato elettorale concesso dai cittadini.

Salvatore Di Trapani