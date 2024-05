Riprendono i lavori al porto di Tremestieri, ecco le limitazioni per la navigazione INTERVISTA

Ordinanza della Capitaneria di Porto. Le dichiarazioni del sindaco, Federico Basile

ASCOLTA l’intervista al sindaco di Messina, Federico Basile

MESSINA – La Capitaneria di Porto di Messina ha emesso un’ordinanza per autorizzare la ripresa dei lavori per la realizzazione della piattaforma logistica intermodale di Tremestieri, con annesso scalo portuale. L’opera, inizialmente sospesa, è stata riavviata dalla ditta Costruzioni Bruno Teodoro Spa.

Il provvedimento, firmato dal comandante Francesco Terranova, stabilisce delle limitazioni e divieti per garantire la sicurezza della navigazione e l’incolumità di persone e cose durante l’esecuzione dei lavori. In particolare, è vietato navigare, ancorare, sostare, e effettuare attività di immersione e pesca in determinate aree durante il periodo dei lavori. Le unità navali devono procedere a velocità ridotta e mantenere una distanza di sicurezza dai mezzi navali impegnati nei lavori.

Sono previste deroghe per le unità navali coinvolte nei lavori, le unità navali di linea già operative e le unità navali della Guardia costiera. La ditta e i mezzi navali impegnati nei lavori devono adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza della navigazione durante i lavori. La società concessionaria dell’approdo di Tremestieri e le navi di linea devono rispettare gli obblighi previsti dall’ordinanza, informando reciprocamente i movimenti delle navi e garantendo la sicurezza durante le manovre di ingresso/uscita. Sono previste sanzioni per i contravventori e l’ordinanza è entrata in vigore il 30 aprile 2024.

I lavori per la realizzazione della piattaforma logistica intermodale di Tremestieri sono finanziati con fondi europei e regionali e si prevede che dureranno circa due anni. Una volta completati, il nuovo scalo portuale contribuirà ad aumentare il traffico merci e migliorare la mobilità nella zona. La ripresa dei lavori è stata accolta con favore da molte autorità locali e dagli operatori economici, sebbene alcuni cittadini esprimano preoccupazione per l’impatto ambientale dell’opera. La Capitaneria di Porto di Messina si impegna a adottare le misure necessarie per minimizzare l’impatto ambientale dei lavori e continuerà a monitorare la situazione per garantire il rispetto delle normative vigenti.

L’INTERVISTA

Sindaco Federico Basile, un percorso che riprende, un cantiere che riparte?

“Accade che dopo l’incontro che abbiamo svolto insieme alla società Costruzioni Bruno Teodoro Spa il 22 di aprile si sta andando avanti noi come Comune per la nostra parte, la società per la sua, gli altri enti per le proprie competenze a riattivare un cantiere che finalmente, dopo un anno di travaglio, sta rivedendo la luce. Quindi noi contiamo, per come avevamo già comunicato, di consegnare le aree per poter poi far avviare alla ditta la riattivazione dei lavori entro fine maggio e ognuno sta facendo la propria parte, quindi la notizia tra virgolette è che dal 22 aprile, dopo l’incontro che abbiamo avuto al Comune, tutte le fasi stanno continuando a camminare nella regolarità. Ecco questa è una cosa che sembra non importante ma è importante perché dà continuità appunto a un ragionamento che è stato portato avanti”.

Quindi se tutto andrà per il verso giusto a fine maggio si entrerà nel vivo poi?

“Sì, mi auguro di sì rispetto appunto a quello che ci siamo detti e che stiamo portando avanti. oggi è il 2 maggio, a distanza di dieci giorni arriva una prima ordinanza della Capitaneria di Porto che riguarda la navigazione, noi consegneremo a brevissimo quelle che sono le aree di cantiere, dopodiché toccherà la ditta per partire, diciamo così, nei tempi congrui”.