Giardini Naxos, sequestrata dai carabinieri area destinata a pista da ballo

GIARDINI NAXOS. I carabinieri della stazione di Giardini Naxos coadiuvati dal personale della Guardia Costiera, hanno svolto mirati servizi tesi a contrastare gli illeciti edilizi di locali ed esercizi commerciali in particolare rivolti alla ristorazione, i quali, nella stagione estiva, amplierebbero senza autorizzazione la metratura delle strutture adibendo a sale da ballo spazi del demanio. All’esito dei controlli, i militari hanno deferito in stato di libertà, per abusiva occupazione di spazio demaniale ed inosservanza di limiti alla proprietà privata due persone: il titolare di una concessione demaniale e l’affidatario dell’attività commerciale condotta nell’ambito della predetta concessione poiché, in assenza di autorizzazione, avrebbero apportato, negli spazi del demanio marittimo, delle modifiche dello stato dei luoghi realizzando un laghetto artificiale con un atollo al centro ed innalzando il livello della sabbia di circa 70 centimetri posizionando al contempo due palme. I carabinieri unitamente alla Guardia costiera di Giardini Naxos hanno pertanto proceduto al sequestro preventivo dell’area su cui sono stati creati i manufatti. Inoltre nei giorni seguenti i militari, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno notato che i lavori presso il locale proseguivano con la costruzione di una pista da ballo che era stata arredata ed hanno pertanto proceduto ad un ulteriore sequestro contestando la presunta violazione dei doveri inerenti la custodia di cose sottoposte a sequestro disposta a seguito della precedente denuncia.