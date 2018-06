S. Teresa. Incidente sul lungomare: auto si ribalta, conducente illeso

S. TERESA DI RIVA. Spettacolare incidente (per fortuna senza gravi conseguenze) sul lungomare di S. Teresa di Riva. Una Chevrolet Matiz si è ribaltata sul lato sinistro dopo aver urtato una Fiat Punto parcheggiata, mentre procedeva sulla corsia lato mare, in direzione Messina. Alla guida del mezzo si trovava un 24enne di Furci Siculo. Le cause del sinistro sono in corso di accertamento ma a quanto pare il giovane avrebbe perso il controllo dell’auto durante il passaggio di alimentazione da gas a benzina. Sul luogo sono giunti i sanitari del 118, i vigili urbani e i carabinieri. Il conducente della Chevrolet Matiz se l’è cavata con qualche escoriazione. Il traffico sul lungomare, all’altezza di Villa Ragno, dove si è verificato l’incidente, ha subito dei rallentamenti in attesa della rimozione del mezzo.