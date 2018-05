S. Teresa. "Da qui all’Europa...”. Educazione interculturale al Comprensivo

S. TERESA DI RIVA. “Da qui… all’Europa - è bello avere nuovi amici!”. L’obiettivo che l’Istituto Comprensivo di Santa Teresa di Riva, diretto da Enza Interdonato, persegue , progetta e sperimenta forme di educazione interculturale”. In questo contesto l'esperienza del gemellaggio rappresenta uno degli strumenti più proficui per riflettere sul nostro modo di essere interculturali. Il gemellaggio tra la scuola santateresina e l’Istituto Comprensivo “Stomeo-Zimbalo” di Lecce, ha coinvolto gli alunni delle classi I M e II C della Scuola secondaria di primo grado “L.Petri” che hanno ‘accolto’ i ragazzi leccesi con entusiasmo, dimostrando di saper ricevere dall’esterno ed espandersi verso l’esterno, in un rapporto di integrazione e di arricchimento reciproco, creando situazioni emotivamente coinvolgenti. Gli ospiti sono rimasti nel nostro territorio per tre giorni. L’incontro si è rivelato arricchimento umano e culturale per gli studenti, ma anche per gli insegnanti che li hanno accompagnati in quanto a contatto con un’altra realtà sociale e scolastica: un’opportunità formativa preziosa, un’esperienza importante per stabilire anche rapporti di amicizia.

Il progetto è stato curato dalle insegnanti Iliana Rifatto e Santina Camillen, con il pregevole supporto delle professoresse Lina Cami e Linda Cigala. Impegnati nella serata di accoglienza i docenti Carlo Curcuruto, Domenico Calì, Simona Rigano e Nuccia Scarcella. L’evento si è svolto presso l’incantevole location "Terramacina", tra il profumo degli agrumeti e la macchia mediterranea, messa a disposizione dalla famiglia Sturiale. Un programma vastissimo che, dopo l’intervento della dirigente Enza Interdonato, dell’assessore all'Istruzione di Savoca, Maria Carmela Miuccio, dei docenti dell’Istituto Stomeo-Zimbalo, Carla Magaraggia, responsabile del gemellaggio e Fabrizia Rizzo, la parola è passata ai docenti e agli alunni dell’Istituto di S. Teresa con una proiezione video a cura dell’insegnante Linda Cigala: storia, arte, cultura della penisola salentina. Ha fatto seguito l’intervento degli alunni della scuola secondaria Petri: Giada Giardina, I M, ha recitato una poesia in dialetto siciliano di autore anonimo: Sicilia; Brigida Satti, II C, ha interpretato la poesia di Salvatore Quasimodo “Strada di Agrigentum”- Ha fatto seguito la presentazione del video sulla Sicilia e i luoghi di interesse storico-artistico culturale e paesaggistico del nostro territorio preparato dagli alunni delle classi coinvolti nel progetto. Ricco e vario il programma di queste giornate intense ed emozionanti alla scoperta dei luoghi più suggestivi e testimoni di storia e di cultura della nostra terra: da Forza d’Agrò a Savoca a Taormina.

L’Istituto Comprensivo di Santa Teresa con il progetto , inserito nel ptof , “Da qui all’Europa”, continuerà a promuovere questi percorsi formativi, che come sostiene la dirigente Enza Interdonato “risultano essere altamente formativi e stimolanti per la conoscenza e l’integrazione delle culture”.