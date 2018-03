Quartieri sicuri. Il bilancio settimanale della Polizia

Perquisizioni, sequestri, denunce, arresti. L’operazione di Polizia “Quartieri Sicuri” questa settimana ha interessato le zone di Provinciale, Bisconte e Cataratti.

Sei sono le persone denunciate in stato di libertà: una per il reato di guida senza patente di un ciclomotore privo, tra l’altro, di copertura assicurativa per il quale si è proceduto al sequestro; altra per minacce ai danni della povera madre alla quale con fare violento chiedeva insistentemente denaro; due per tentata estorsione ai danni di una giovane donna alla quale intimavano la consegno di un illegittimo compenso per l’attività di parcheggiatori abusivi relativamente alla quale venivano anche sottoposti a daspo urbano; ancora due per lesioni aggravate e possesso abusivo di armi

Un arresto per produzione e detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio: si tratta di Lorenzo Marino, messinese di 26 anni, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare che consentiva il ritrovamento di circa un chilo e mezzo di mariujana nonché all’interno di un armadio, opportunamente modificato, una serra finalizzata alla relativa produzione.

In totale: 311 le persone identificate, 168 i veicoli controllati, 5 i verbali elevati per infrazioni al codice della strada, 65 i controlli nei confronti di persone sottoposte a misure cautelari, 5 i veicoli sequestrati, 16 le perquisizioni eseguite.