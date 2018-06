De Luca prende il 65,28 % dei voti. I numeri della vittoria

Cateno De Luca è il nuovo Sindaco di Messina. Il dato finale dello spoglio delle 254 sezioni gli ha attribuito 47.835 voti con una percentuale del 65,28; l’altro candidato del ballottaggio, Dino Bramanti ha ottenuto 25.442 voti con il 34,72 per cento.



Martedì 26, alle ore 10, si riunirà l’Ufficio Centrale Elettorale, presieduto dal magistrato, Elisabetta Palumbo, per la verifica dei voti del ballottaggio per l’elezione del Sindaco, cui seguirà la proclamazione e successivamente l’insediamento.