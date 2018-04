Lipari, gli insegnanti tra i banchi di scuola. Al via le lezioni sull'ambiente

I docenti dell'istituto statale Lipari1 tornano tra i banchi di scuola, al via l'iniziativa promossa da "Marevivo" con il sostegno di MSC Crociere e la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale Siciliano. Il corso di formazione, denominato “Formare per educare all’ambiente”, ha avuto inizio il 16 aprile e si concluderà il 20 dello stesso mese.

Obiettivo principale rinnovare le proprie conoscenze in tema di ambiente e sulla tutela della biodiversità. Tematiche, queste, ritenute prioritarie dal MIUR e dal MATTM, così come indicato nelle Linee Guida Educazione allo sviluppo sostenibile del 2009. Un vero e proprio percorso di formazione, dunque, che si sviluppa nell'ambito del progetto “Delfini Guardiani delle Isole Eolie”.

"L’iniziativa di Marevivo -spiegano gli organizzatori del progetto- coinvolge oltre trenta insegnanti e avrà come obiettivo quello di favorire la conoscenza delle principali nozioni scientifiche sull’ambiente e la sua tutela. Un'occasione utile per diffondere nuove metodologie didattiche, finalizzate a coinvolgere gli studenti e stimolare l’apprendimento e il loro interesse per tematiche importanti come la salvaguardia e il rispetto dell’ecosistema naturale".

Salvatore Di Trapani