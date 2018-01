S. Teresa di Riva. Forti raffiche di vento, salta la raccolta della plastica

S. TERESA DI RIVA. Considerate le condizioni meteo avverse che prevedono forti raffiche di vento per le prossime ore, il Comune ha reso noto che la raccolta della plastica prevista per giovedì 18 gennaio non verrà effettuata. La decisione è stata adottata al fine di evitare disagi inerenti il versamento di plastica sulle strade cittadine determinate dal vento. Per esigenze particolari si potrà conferire il materiale presso il Ccr negli orari di apertura previsti da calendario. Il servizio sarà effettuato solo per le utenze commerciali.