Taormina. Ecco la mappa del nuovo Consiglio, exploit di Lucia Gaberscek

TAORMINA. Oltre ad eleggere il nuovo sindaco, gli elettori hanno ieri disegnato con le loro preferenze la nuova mappa del Consiglio comunale. La maggioranza dei seggi, 11, vanno alla lista “La nostra Taormina”, collegata al neo eletto primo cittadino Mario Bolognari; i rimanenti 5 seggi spettano. invece. alla lista “Taormina Bellissima”, che faceva capo a Salvo Cilona, il candidato sindaco giunto secondo (che entra di diritto a far parte dell’Assemblea). Un dato spicca su tutti, lo straordinario successo di Lucia Gaberscek, giornalista, moglie del chirurgo Mario D’Agostino (già vicesindaco), alla quale, in virtù dei 712 consensi ottenuti (è risultata la più votata), spetterà un ruolo di primo piano nella nuova Amministrazione. Dietro di lei, nella lista “La nostra Taormina”, Graziella Longo, con 424 preferenze. Siederanno inoltre in Consiglio Francesca Gullotta (341), Alessandra Caltabiano (329), Salvo Abate (230), Andrea Carpita (364), Salvo Brocato (251)Manfredi Faraci (251), Marcello Passalacqua (322), Enzo Scibilia (238), Giuseppe Sterrantino (202) e Maria Grazia Russotti (202). Tra questi ultimi due, che hanno riportato lo stesso numero di voti, dovrebbe far parte della civica assemblea Russotti per anzianità. Fuori Sferra (167), Nicola Sciglio (174), Ruggero Lombardo (188) e Piero Benigni (176). Va inoltre ricordato che due dei consiglieri eletti, Scibilia e Carpita, sono stati già designati assessori da Bolognari. "E’ stato un risultato straordinario, forte ed inaspettato - ha commentato la candidata più votata Lucia Gaberscek -. Io lo vivo come un atto di fiducia importante nei confronti miei e del progetto politico che rappresento. Questo mi carica di una grande responsabilità nei confronti di tutti quei taorminesi che hanno creduto a questa idea di cambiamento. Ora e’ tempo di mettersi al lavoro e affrontare le problematiche più urgenti della nostra comunità: su tutte la scuola e i servizi sociali".