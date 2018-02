"Innamorati di Me". Il programma del week end

Dopo l'anteprima di mercoledì 14 febbraio, festa degli innamorati, dedicata alla città di Messina, torna nel week end "Innamorati di ME", iniziativa promossa da Cambiamo Messina dal Basso, Puli - AMO Messina, Associazione Zaleuco e Assessorato Collettivo Antonello.

Oggi appuntamento alle 9:30 sul viale Boccetta per la Passeggiata naturalistica Badiazza - Colli Sarrizzo con pranzo da don Minico a cura di "Cammina con Paolina"; alle ore 16:30 presso la libreria Colapesce si terrà "Scrivi di Me": gioco di scrittura creativa a cura di Daniela Orlando; alle 17 presso largo San Giacomo, luogo riportato alla luce e ridonato a cittadine e cittadini, si terrà "Amo Messina perché..." iniziativa a cura di Puli-Amo Messina, che vedrà in contemporanea una performance con i gessetti a cura di Martina Karamazov; sempre alle 17 una visita guidata a Piazza Duomo a cura di Christian Mangano ed un minitour su trenino turistico, evento che richiede la prenotazione vista la disponibilità di soli 28 posti, con partenza e arrivo Piazza Duomo e con soste presso Cristo Re e zona Street Art, a cura di Discover Messina. Alle 19 Note dImprovvisazione: improvvisazioni musicali a cura di Gianluca Rando.

Domenica, 18 febbraio, alle ore 9 Passeggiata naturalistica Forte San Jachiddu e Monte Ciccia a cura del Cai di Messina e alle 20 presso la Galleria Vittorio Emanuele performance di danza di Oltredanza di Claudia Bertuccelli e Tilia Ruggeri ed a seguire performance di "Esostheater- Il teatro degli Esoscheletri" diretto da Sasá Neri. Un segno tangibile per le cittadine ed i cittadini verrà lasciato da due interventi di Street Art che come focus avranno l'amore per la Messina che verranno realizzati dalle allieve e dagli allievi del liceo artistico "Ernesto Basile" e dagli street artist MaCa e NessunNettuno.