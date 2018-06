Galati Mamertino, per il Corpus Domini torna l'Infiorata

Torna l'Infiorata a Galati Mamertino, manifestazione diventata ormai appuntamento consueto in occasione dei festeggiamenti del Corpus Domini.

Per tutta la giornata di oggi le vie del centro storico saranno attraversate da un tappeto di quadri realizzati con fiori e sabbia colorata, figure di fantasia e paesaggi, ritratti e quadri religiosi, realizzati grazie ai profumi e ai colori offerti dalla natura.

Le strade in pietra, le piazzette affacciate sulle chiese del seicento, la piazza centrale del paese saranno così animate dagli artisti locali.

La festa avrà il culmine alle 18 con la processione del Corpus Domini.