“Messina che vale”, a Palazzo Mariani le eccellenze messinesi

L’associazione “idee X ME” organizza, domenica 13 maggio 2018, nei locali di Palazzo Mariani (ex Poste Italiane) di Piazza Antonello, dalle ore 10,30 alle 13 e dalle ore 16,30 alle 20 la terza edizione della manifestazione dal titolo “Messina che vale”. Si tratta di una sorta di vetrina di alcune delle eccellenze che offre il territorio. L’iniziativa si propone di fare conoscere ai messinesi le eccellenze della loro città, che si possono ritrovare in vari ambiti. Questo l’elenco delle iniziative. - Si parte dalla esposizione di quadri, dalla illustrazione di libri, che coinvolgeranno i bambini in veri spazi di laboratorio di pittura e di racconto di fiabe animate. - Sono previste, inoltre, postazioni dove saranno esposti e potranno essere degustati i prodotti gastronomici e dolciari tipici della nostra tradizione culinaria, preparati con le antiche farine speciali. Per il settore vitivinicolo sarà presente l’Istituto Professionale “Cuppari” di San Placido Calonerò, da anni impegnato nella produzione di vini DOC. - Il mondo dell’ artigianato vedrà la presenza di giovani imprenditori locali operanti nel settore digitale-tridimensionale, in quello della ceramica, del restauro, della produzione di coltelli secondo la tradizione siciliana, della decorazione su legno, della lavorazione del cuoio e di altri prodotti tutti realizzati interamente a mano anche con l’utilizzo della tecnica del riciclo . - Un ruolo importante avrà naturalmente l’Università degli studi di Messina, con alcune delle sue eccellenze. Sarà, inoltre, presente il CNR con i droni. - Il mondo del volontariato sarà rappresentato dall’associazione “bambini affetti dalla sindrome di down” e da quella dei “bambini affetti da autismo”.

E’ prevista anche la presenza di alcuni Istituti scolastici cittadini, che si sono particolarmente distinti in vari campi ed attività, quali il “Verona Trento