Scrutatori alle elezioni del 10 giugno: come e quando presentare le domande

Scrutatori per le elezioni amministrative del 10 giugno, una settimana per iscriversi agli elenchi. Da giovedì 17 a martedì 22 potranno essere presentate alla Commissione Elettorale del Comune, a Palazzo Zanca, le domande per l’iscrizione nell’elenco degli scrutatori di seggio per le elezioni amministrative del 10 giugno prossimo. Come prevede la legge, gli scrutatori verranno nominati mediante estrazione a sorte tra gli elettori, che abbiano fatto richiesta di iscrizione nell’elenco delle persone idonee all’ufficio. Per l’iscrizione è necessario essere elettore nel Comune di Messina; avere assolto gli obblighi scolastici, non essere candidato all’elezione; non essere ascendente o discendente, parente o affine sino al secondo grado, o coniuge di candidato.

La domanda deve essere redatta sull’apposito modulo, sottoscritta e corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del soggetto dichiarante e presentata esclusivamente all’Ufficio Elettorale, a Palazzo Zanca, anche sabato 19 e domenica 20, secondo il seguente calendario: giovedì 17, dalle ore 8.30 alle 13, e dalle 15 alle 16.30; venerdì 18, sabato 19, domenica 20 e lunedì 21, dalle 8.30 alle 13; martedì 22, dalle 8.30 alle 13, e dalle 15 alle 16.30; oppure nei punti di servizio delle Circoscrizioni di appartenenza dei richiedenti l’iscrizione nei giorni e negli orari di ricevimento ordinario del pubblico. In dettaglio le Circoscrizioni: I, S.S. 114 bivio Larderia, Tremestieri; II, Palazzo Servizi, Stadio San Filippo; III, plesso scolastico “La Pira”, Camaro San Paolo; IV, via dei Mille, is. 88 n. 257; V, via Appennini, villa Lina; V Centro Servizio, via Cile, San Licandro; VI, via Consolare Pompea n.1853, Ganzirri; VI ufficio staccato, via Lago Grande, Ganzirri. Saranno escluse e non prese in considerazione altre modalità di presentazione.

Il modello di domanda è disponibile sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo www.comunemessinagov.it oppure all’ufficio Elettorale di Palazzo Zanca o nei punti di servizio delle Circoscrizioni di appartenenza.