E' ricoverato in prognosi riservata in gravi condizioni, all'ospedale Papardo, il ciclista 63enne che stamani è andato a sbattere contro un muro laterale della strada statale 113 dir, all'altezza di Acqualadrone. Al vaglio dell'infortunistica le cause dell'incidente che, dai primi rilievi, sembrerebbe sia stato autonomo.