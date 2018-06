Bimbo di 4 anni investito da auto in retromarcia. E' grave

E' stato investito da un'auto in retromarcia, all'interno di un condominio di Giostra. Trasportato d'urgenza al Policlinico, un bimbo di 4 anni è ora in terapia intensiva pediatrica in gravi condizioni, in pericolo di vita e, quindi, in prognosi riservata.

Non è ancora chiara, e al vaglio della sezione infortunistica della Polizia Municipale, la dinamica dell'incidente.