Rometta e la strada provinciale di Santa Domenica. Due anni di sollecitazioni

I lettori più affezionati ricorderanno senz'altro dei numerosi articoli lanciati sui rimbalzi di responsabilità, sui ritardi e sulle opere incompiute nel messinese. Un vero e proprio incubo, che nei recenti casi si può individuare nell'ancora atteso svincolo autostradale di Monforte Marina o nel travagliato completamento del ponte sul torrente Boncoddo.

Una criticità che si ripete, denunciata dal primo cittadino romettese Nicola Merlino. Qualche giorno fa si sono firmati i contratti con la ditta che si occuperà della manutenzione della strada provinciale di Santa Domenica, frazione di Rometta. Un "traguardo" che, tuttavia, giunge con largo ritardo come spiega lo stesso Merlino.

"Da almeno due anni a questa parte -ha spiegato- l'assessore Pippo Saija si reca quasi giornalmente presso la città metropolitana, al fine di sollecitare il lancio del bando prima e l'inizio dei lavori dopo. La strada provinciale di Santa Domenica è ridotta malissimo, presenta numerose problematiche e causa non pochi disagi agli abitanti della zona".

Un primo urgente intervento lungo la strada era stato fatto direttamente dal comune, ha poi aggiunto Merlino, nonostante l'arteria fosse di competenza dell'ex provincia ormai città metropolitana.

Una situazione particolarmente problematica, dunque, che potrebbe tuttavia finalmente sbloccarsi. Intanto resta aperto il dibattuto sui numerosi ritardi, ma anche sulle tante criticità presenti nelle varie arterie stradali provinciali.

"La regione Sicilia è stata tra le prime, se non la prima, ad eliminare le province -ha concluso Merlino- ciononostante la nostra città metropolitana è stata per diverso tempo commissariata, mancavano e mancano tutte le figure istituzionali e i funzionari sono pochi. Ci troviamo in un vero e proprio limbo, dal quale il legislatore regionale deve farci uscire al più presto".

Salvatore Di Trapani