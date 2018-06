Il Mini Tour Drive Experience riparte da Messina

Dopo aver fatto tappa a Palmi, Taurianova, Bagnara Calabra e Reggio Calabria, il Mini Tour Drive Experience fa tappa a Messina. Si tratta di una iniziativa realizzata da Formula 3 e rivolta agli appassionati di motori che intendono avvicinarsi al mondo Mini. Attraverso test drive inoltre, si intende promuovere il territorio e le bellezze.

Mini non è solo design e raffinatezza, ma è anche simbolo di ecosostenibilità con vetture ibride ed elettriche. Vari i modelli che da mercoledì ad oggi gli appassionati hanno potuto ammirare e provare presso lo stand allestito a Piazza Cairoli. Domani la carovana sarà presente a Milazzo presso Piazza Repubblica antistante la Marina Garibaldi mentre, nella giornata di domenica, tappa conclusiva presso la Marina di Capo d'Orlando.

Per gli appassionati delle corse invece, ecco il campionato Mini Challenge, manifestazione monomarca per antonomasia mentre il Driving Experence pruomove la possibilità di guidare in pista, insieme a personale specializzato, vetture con assetto prettamente sportivo. Prossimo appuntamento a Pergusa con i corsi riservati a clienti attuali e futuri.