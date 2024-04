Monopoli-Messina, il giorno dell’ultima sfida

Stasera alle 18:30 l'ultima del Messina di mister Modica in stagione

Il Messina questa sera chiuderà la sua stagione, la truppa di mister Modica, già matematicamente salva, affronta nel 38° turno di campionato il Monopoli che invece cerca i punti per evitare di disputare i playout. La sfida è in programma allo stadio “Vito Simone Veneziani” alle ore 18:30 e sarà arbitrata da Marco Emmanuele di Pisa.

L’avversario Monopoli non ha un grande ruolino di marcia in casa in questa stagione ma di contro il Messina non ha precedenti recenti favorevoli in Puglia. All’andata le due squadre pareggiarono, negli altri precedenti le vittorie dei biancoscudati arrivarono in casa.

Sono 24 i convocati in casa biancoscudata, tutto il gruppo presente ad eccezione di Ortisi fermo ormai da due settimana per il problema alla spalla. La probabile formazione è difficile da schierare, non sappiamo se Modica vorrà premiare qualcuno o dare spazio a chi ne ha avuto poco, quasi sicuramente si resterà con il 4-2-3-1 che ha fatto le fortuna del Messina nel girone di ritorno.

Questi i convocati.

Portieri: Ermanno Fumagalli (1982), Edoardo Piana (2003).

Difensori: Jacopo Fumagalli (2005), Marco Manetta (1991), Vincenzo Polito (1999), Damiano Lia (1997), Federico Pacciardi (1995), Giuseppe Salvo (2003), Samuele Zona (2002), Daniel Dumbravanu (2001).

Centrocampisti: Giulio Frisenna (2002), Marco Firenze (1993), Francesco Giunta (1999), Francesco Scafetta (2002), Domenico Franco (1992), Marco Civilleri (1991).

Attaccanti: Antonino Ragusa (1990), Vincenzo Plescia (1998), Michele Emmausso (1997), Pierluca Luciani (2002), Carlo Cavallo (2002), Marco Zunno (2001), Marco Rosafio (1994), Sabino Signorile (2002).