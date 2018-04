S. Teresa. Jonica ad un punto dall'Eccellenza, esodo di tifosi a Torregrotta

S. TERESA. Una città mobilitata. Per la gara in programma domani (sabato) alle 15 a Torregrotta, è previsto un piccolo esodo. Alla Jonica, la squadra di calcio di S. Teresa di Riva, manca un punto per la promozione in Eccellenza. Un salto di categoria sfiorato lo scorso anno nella finale play-off, svanito per un soffio appannaggio del Città di Messina. “Un traguardo storico” per la S. Teresa calcistica e per i suoi tifosi. Sulla carta la differenza tra la formazione jonica e quella tirrenica è abissale: i santateresini sono in vetta a quota 72; il Torregrotta è penultimo con 24 punti e condannato ai play-out. Una lunghezza appena separa la compagine del presidente Saglimbeni dal trionfo, da conquistare nell’ultima giornata di un campionato di Promozione avvincente. La società ha organizzato dei pullman gratuiti che partiranno dal lungomare (centro), dal centro commerciale “Sceva shop” e dal Bar Frazzica di Roccalumera. Ma sono altrettante le persone che partiranno in auto. L’entusiasmo è alle stelle. Intervista al tecnico Mimmo Moschella.