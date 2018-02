Teatro, ditta appaltatrice con lavoratori in nero: l'ispettorato la sanziona

Su impulso del Direttore dell' Ispettorato del Lavoro di Messina, Gaetano Sciacca, gli ispettori hanno effettuato una serie di controlli al Teatro Vittorio Emanuele per verificare la regolarità delle norme gius-lavoristiche e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, delle ditte appaltatrici operanti all'interno della struttura.

In particolare è stata controllata un’ azienda appaltatrice dei servizi di montaggio di apparati-audio- video e verificate n. 5 posizioni lavorative.

Gli ispettori hanno rilevato che tutti i dipendenti della ditta appaltatrice, ovvero. 5 lavoratori su 5 erano presenti in nero.

E’ scattato quindi il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi della normativa in materia.

Inoltre sono state comminate sanzioni ed ammende per un totale complessivo di € 27.715,00 relative ad una maxi sanzione per violazione di normative in materia di sicurezza, mancata vigilanza sanitaria preventiva; mancata formazione sui rischi elettrici.

Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare la regolare applicazione del contratto di appalto nonché sulla vigilanza da parte dell'Ente Teatro .

L’ispettorato del lavoro ha inoltre diffidato l'Ente Teatro ad assumere n. 4 lavoratori disabili ai sensi dell'art. 3 della L.68/99, oltre ad un soggetto appartenente alla categoria protetta di cui all'art. 18 c. 2 della stessa legge.

L'Ente Teatro risulta inoltre monitorato dall’ Ispettorato in merito alle vertenze promosse da alcuni lavoratori per la mancata applicazione del CCRL .