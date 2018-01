La Federazione premia i judoka del CUS Unime per un anno pieno di successi

Enorme la soddisfazione per il CUS Unime per i ben 12 riconoscimenti ottenuti, a dimostrazione dell’ottimo lavoro e del graduale e continuo percorso di crescita di tutto il settore del club universitario. La più premiata in assoluto è stata Carolina Costa, capace di ricevere ben 3 riconoscimenti in quanto unica siciliana ad andare a medaglia nelle tre competizioni più prestigiose quali il Campionato Assoluto, i Campionati Universitari e la Coppa Italia. Ma la soddisfazione è tanta anche per i piccola judoka cussini, tra i quali ben in 6 hanno conquistato i loro trofei di classe (mentre nella stagione 2016 si era registrato un solo vincitore con Giuseppe Bonaccorso) come il Gran Prix e la Top 100, quest’ultimo riconoscimento particolarmente importante perché riservato agli atleti che nell’arco della stagione si aggiudicano tutte e quattro le tappe del gran Prix (Messina, Catania, Palermo e Modica).

Questi, nel dettaglio, gli importanti riconoscimenti ottenuti dai judoka cussini.

Nella Classe Senior Carolina Costa si è aggiudicata la medaglia d’oro ai Campionati Nazionali Universitari, la medaglia d’argento ai Campionati Assoluti e la medaglia di bronzo alla Coppa Italia. Tra gli Esordienti Emanuele Caronella ha vinto il Gran Prix Sicilia. Nella Classe Ragazze Giorgia galletta si è aggiudicata il titolo di Giovane Promessa Judo Sicilia mentre nella Classe Ragazzi Mattia Mondo e Manuel Mondo hanno vinto la Top 100 Sicilia; sempre nella Classe Ragazzi, invece, Emanuele Di Cola ha vinto il titolo di Giovane Promessa Judo Sicilia. Stesso importante titolo (Top 100 Sicilia) anche nella Classe Fanciulle per Juliana Catanzaro, cosi come nella Classe fanciulli per Antonino Scimone e Gabriele Caronella, mentre in questa categoria Alessio Isgrò è stato premiato come Giovane Promessa Judo Sicilia.

Un 2017, dunque, ricco di successi e riconoscimenti per tutto il movimento Judo del CUS Unime, a conferma dello splendido progetto tecnico programmato e curato magistralmente dallo staff cussino composto dalle cinture nere Fijlkam Katarzyna Juszczak, Giovanni Schillaci e Vittorio Scimone.