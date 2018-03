Piazza San Vincenzo e via Elenuccia. Finalmente si rifà l'asfalto

Buche dappertutto, asfalto disconnesso, pericoli ad ogni angolo. La zona di piazza San Vincenzo sembra un campo da guerra ma, finalmente, la prossima settimana s'interverrà in modo radicale. A partire da lunedì, inizieranno i lavori di rifacimento dell'asfalto nell'anello della piazza, nelle limitrofe via Bonfiglio (lato nord) e via Elenuccia (lato sud) e nelle vie a monte: via Gesù e Maria in San Leone, via Fonderia e via Pracanica.

Fino a venerdì, sarà vietato il transito in piazza San Vincenzo, via Bonfiglio, via Pracanica, via Elenuccia (fino all'incrocio con via Setaioli), e i tratti iniziali di via Gesù e Maria in San Leone e via Quod Quaeris, fino all'incrocio con via Fonderia. Quindi per raggiungere le vie a monte di piazza San Vincenzo, bisognerà proseguire fino a via Santa Maria dell'Arco, salire fino a via Chiesa dei Marinai ed arrivare così sopra la piazza.