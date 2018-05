Ecco la "Cabrini". La nuova nave della Marina Militare. FOTO

L’Unità Navale Polifunzionale ad Altissima Velocità (Unpav) è un versatile e moderno mezzo navale che fornirà un elevato valore aggiunto alle peculiari capacità della Marina Militare. Nella fattispecie, le unità navali classe Cabrini forniranno supporto alle operazioni delle Forze Speciali della Marina Militare (Gruppo Operativo Incursori – G.O.I.), sia esso nella fase di addestramento che nella conduzione delle stesse.

La cerimonia di varo di uno dei due scafi, nati per rinnovare la flotta della Marina Militare, ha avuto luogo presso i cantieri navali “Intermarine", alla presenza del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Ammiraglio di Squadra Valter Girardelli, del management di Intermarine e delle autorità civili e religiose.

La nuova unità porta il nome di “Angelo Cabrini”, ammiraglio e incursore della Regia Marina, decorato con la Medaglia d’Oro al Valor Militare per l'affondamento dell'incrociatore pesante inglese York il 26 marzo 1941 nella baia di Suda a Creta. Madrina dell'evento è stata Anna Accardo, madre del Secondo Capo Nicola Fele, incursore della Marina Militare, insignito con la Medaglia d'oro al Valor di Marina, deceduto in servizio nelle acque del basso Adriatico il 15 febbraio 1992.

Nel corso del suo intervento, l’Ammiraglio di Squadra Valter Girardelli, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, oltre a ricordare l'impresa di Premuda, tra cui tra poco ricorrerà il centenario e compiuta dai MAS 15 e 21 rispettivamente comandati da Luigi Rizzo e Giuseppe Aonzo, che all'alba del 10 giugno 1918, in piena prima guerra mondiale, penetrarono di nascosto tra le unità di una formazione navale nemica diretta al Canale d'Otranto, riuscendo ad affondare la corazzata SMS Szent István, ha affermato che "nave Cabrini è un ulteriore esempio delle notevoli capacità e della elevatissima professionalità della nostra industria nazionale intesa nel suo complesso di gruppi industriali maggiori e di piccole e medie imprese e si tratta del frutto della produttività del sistema Paese: un prodotto che, al pari di altri, caratterizza il cosiddetto Made in Italy famoso e apprezzato in tutto il mondo.”

Livio Corghi, Amministratore Delegato di Intermarine, ha invece affermato che "l'azienda ha maturato negli anni una solida esperienza e conoscenza delle problematiche relative alla progettazione e alla costruzione di navi militari con requisiti operativi molto stringenti. i siamo imposti sul mercato internazionale grazie all’ottima reputazione guadagnata con la fornitura alle più prestigiose Marine Militari mondiali di navi speciali, in particolare i cacciamine. Lavorare con la nostra Marina Militare è sicuramente motivo di grande orgoglio e soddisfazione.”

La commessa, che è stata affidata dalla Marina Militare a Intermarine a fine 2016 per un ammontare totale di 40 milioni di euro, prevede la realizzazione di una seconda Unità Navale Polifunzionale ad Altissima Velocita, il cui varo è previsto nel prossimo futuro. Nel frattempo Intermarine proseguirà presso il cantiere di Messina le attività di allestimento della “Angelo Cabrini”, la cui consegna è prevista ad aprile 2019.